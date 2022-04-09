Комиссия ГД изучит способы ограничения возможности заработка Google

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне изучит, как зарабатывает Google и найдет способы ограничить эти возможности. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", – отметил депутат.

Ранее Google заблокировал канал парламентского телевидения Госдумы. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя действия YouTube, призвала готовиться к блокировке видеохостинга в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.