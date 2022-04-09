В ОП призвали закрыть YouTube в случае отказа разблокировать аккаунты РФ

Глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что видеохостингу YouTube нужно дать последнюю возможность восстановить заблокированные российские аккаунты.

При отказе Малькевич призвал закрыть площадку в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.