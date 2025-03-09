Войска группировки "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Бойцы подняли над Черкасским Поречным российский флаг. Ранее за сутки были освобождены еще несколько населенных пунктов. По мнению военных экспертов, впереди штурм Суджи.

В течение дня ВСУ потеряли на этом направлении более 180 военнослужащих, пункты управления беспилотниками, склад боеприпасов и тяжелую технику.

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