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09 марта, 22:15

Политика

Войска группировки "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу

Войска группировки "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу

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Войска группировки "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Бойцы подняли над Черкасским Поречным российский флаг. Ранее за сутки были освобождены еще несколько населенных пунктов. По мнению военных экспертов, впереди штурм Суджи.

В течение дня ВСУ потеряли на этом направлении более 180 военнослужащих, пункты управления беспилотниками, склад боеприпасов и тяжелую технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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