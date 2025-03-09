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09 марта, 22:15

Политика

Новости мира: ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

Новости мира: ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

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В Бухаресте начались беспорядки после того, как Центральное избирательное бюро отказало оппозиционеру Кэлину Джорджеску в утверждении его кандидатуры на выборах президента Румынии. Сторонники Джорджеску попытались ворваться в здание бюро, полиция применила слезоточивый газ.

В Париже тысячи протестующих выступили против вовлечения Франции в конфликт на Украине. Митингующие требовали прекратить поставки оружия Киеву, звучали также призывы к выходу Франции из состава Евросоюза и к отставке президента Эмманюэля Макрона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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