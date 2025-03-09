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09 марта, 21:15

Политика

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

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Войска группировки "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бойцы подняли над Черкасским Поречным российский флаг.

Ранее за сутки были освобождены еще несколько населенных пунктов. В течение дня ВСУ потеряли на этом направлении более 180 военнослужащих, пункты управления БПЛА, склад боеприпасов и тяжелую технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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