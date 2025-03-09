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09 марта, 13:30

Политика

Новости мира: французы потребовали прекратить поставки оружия Украине

Новости мира: французы потребовали прекратить поставки оружия Украине

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Жители Франции требуют прекратить поставки оружия Украине и взять курс на мирное урегулирование. Люди собрались на центральных улицах Парижа, выкрикивали лозунги и требовали, чтобы Франция вышла из состава Евросоюза, а президент страны Эммануэль Макрон подал отставку. Ранее глава США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву до того момента, пока он не сочтет, что Киев показывает готовность к мирным переговорам.

Тем временем количество погибших в аргентинском Баия на юге Буэнос-Айреса выросло до 13. Там за сутки выпало среднегодовое количество осадков. Город фактически целиком ушел под воду. Затоплены дороги, здания и автомобили. Есть перебои с электроснабжением и связью. Более 1 300 жителей покинули свои дома. Кроме того, закрыт аэропорт, а некоторые подъездные пути к городу размыты. Федеральные власти отправили туда дополнительные силы. Отменены все публичные мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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