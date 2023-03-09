Захарова заявила, что ЕС игнорирует данные расследования терактов на "Северных потоках"

Евросоюз игнорирует данные расследования терактов на "Северных потоках", которые опубликовал Сеймур Херш, чтобы не раздражать США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Запад полностью уклоняется от любых контактов с Россией по теме взрывов на газопроводах. Вместо этого американские СМИ представили расплывчатое объяснение от разведки США, и его сразу подхватили европейские издания.

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