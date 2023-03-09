Новости часа: консультации по зерновой сделке с участием ООН и РФ пройдут в Женеве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Консультации по зерновой сделке с участием ООН и России пройдут в Женеве 13 марта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В России перезапустят проект развития предпринимательства для женщин с детьми или в декрете. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Генеральный директор ювелирной компании Swarovski Алексис Назард объявил о полном уходе из России. Из-за санкции и торговых ограничений компания решила полностью покинуть российский рынок.