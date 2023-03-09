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Политика

Новости часа: консультации по зерновой сделке с участием ООН и РФ пройдут в Женеве

Новости часа: консультации по зерновой сделке с участием ООН и РФ пройдут в Женеве

Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Россиянам порекомендовали избегать мест массового скопления в Тбилиси

Новости часа: под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Данные о пострадавших на митингах в Грузии россиянах не поступали

Минобороны РФ нанесло удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Новости часа: спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в доме в Чите

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Новости часа: врачи сообщили о тяжелом состоянии ребенка и женщины после взрыва в Чите

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Консультации по зерновой сделке с участием ООН и России пройдут в Женеве 13 марта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В России перезапустят проект развития предпринимательства для женщин с детьми или в декрете. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Генеральный директор ювелирной компании Swarovski Алексис Назард объявил о полном уходе из России. Из-за санкции и торговых ограничений компания решила полностью покинуть российский рынок.

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политикаэкономикабизнесвидеоСветлана Ключникова
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