Россиянам порекомендовали избегать мест массового скопления в Тбилиси

Россиянам, находящимся в Тбилиси, рекомендовали избегать места массового скопления людей. Все из-за поднявшейся волны протестов против принятия в стране законопроекта об иноагентах. Как сообщили в Секции интересов РФ в Грузии, данные о пострадавших или задержанных на митингах в Тбилиси гражданах России не поступали.

Между тем правящая партия Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила, что отзывает оба варианта законопроекта. Данное решение касается как грузинской версии законопроекта, так и американской. Оно, утверждает парламентарий, обусловлено желанием не подвергать риску граждан, которые участвуют в протестах против принятия документа.

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