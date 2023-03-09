16:45Политика
Данные о пострадавших на митингах в Грузии россиянах не поступали
Данные о пострадавших или задержанных на митингах в Тбилиси гражданах России не поступали. Об этом сообщили в секции интересов РФ в Грузии.
Из-за поднявшейся волны недовольства правящая партия Грузии заявила, что отзывает оба варианта законопроекта об иностранных агентах. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант закона, после чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста.
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