Данные о пострадавших на митингах в Грузии россиянах не поступали

Данные о пострадавших или задержанных на митингах в Тбилиси гражданах России не поступали. Об этом сообщили в секции интересов РФ в Грузии.

Из-за поднявшейся волны недовольства правящая партия Грузии заявила, что отзывает оба варианта законопроекта об иностранных агентах. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант закона, после чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста.

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