Минобороны РФ нанесло удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Минобороны РФ назвало ночные обстрелы Украины ударом возмездия в ответ на теракты в Брянской области. Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры страны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также объекты энергетики. Чтобы поразить данную инфраструктуру, российская армия применила различные виды оружия, среди которых аэробаллистическая ракета "Кинжал".

Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал ситуацию с ночными обстрелами, а также полное отключение Запорожской АЭС от электроэнергии впервые с ноября 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.