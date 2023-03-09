15:15Политика
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию производства США в ДНР, сообщили в Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков прокомментировал ночные удары по Украине.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.
Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.