Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии. Об этом заявили в правящей партии страны.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС. По его словам, окончательное принятие закона может иметь серьезные последствия для отношений ЕС и Грузии.

Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он объяснил, действительно ли грузинский законопроект об иноагентах схож с российским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.