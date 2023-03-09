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Политика

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

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Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии. Об этом заявили в правящей партии страны.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС. По его словам, окончательное принятие закона может иметь серьезные последствия для отношений ЕС и Грузии.

Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он объяснил, действительно ли грузинский законопроект об иноагентах схож с российским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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