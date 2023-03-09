Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

Законопроект об иноагентах, ставший причиной протестов в Грузии, отозван из парламента. Также из-за повреждения митингующими здания законодательного органа на этой неделе были отменены все заседания.

Акции протеста начались утром 7 марта. Участники выступали против принятия законопроекта об иноагентах, который был одобрен в первом чтении. Власти страны хотели создать реестр СМИ, получающих финансирование из-за границы.