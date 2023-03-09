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Политика

Подошедшие к позициям ВС РФ солдаты ВСУ отступили после обстрела со стороны армии России

Подошедшие к позициям ВС РФ солдаты ВСУ отступили после обстрела со стороны армии России

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Российские десантники в Луганской Народной Республике заметили и обстреляли группу украинских военных, которые подошли к позициям ВС РФ, рассказал командир подразделения ВДВ. По противнику открыли огонь из автоматов и автоматических гранатометов. Украинским солдатам пришлось отступить.

Как рассказали бойцы ВС РФ, которые держат оборону на этом участке, подобные вылазки противник проводит регулярно. Украинские военные передвигаются малыми группами и устанавливают наблюдательные посты, которые необходимо уничтожать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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