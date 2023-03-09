Военные РФ обезвредили десять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении

Российские военные обезвредили десять диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. ПВО РФ перехватила четыре реактивных снаряда и сбила пять беспилотников в зоне проведения СВО в течение суток.

На других направлениях продолжались позиционные бои и удары в тыл. В том числе поражена техника: танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", "Мста-Б" и "Д-30".

В ДНР у поселка Мемрик поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что у Новоалександровки уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.