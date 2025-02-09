Новости мира: Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что российскому президенту действительно небезразлична гибель солдат на поле боя. Также политик заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся быстро реализовать.

На юге Мексики 41 человек погиб в результате столкновения автобуса с грузовиком. Всего в салоне находились 48 человек. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. Судя по кадрам с места происшествия, обе машины полностью выгорели после аварии. Видны только остатки металлического каркаса. Поисковые работы сейчас там продолжаются.

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