Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 16:30

Политика

Новости мира: Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Новости мира: Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

ВС РФ освободили Дзержинск в ДНР

Новости мира: в ДТП на юге Мексики погибли до 40 человек

Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

ВС РФ обнаружили огневые точки ВСУ в населенном пункте Курской области

Дзержинск и поселок Дружба освободили в ДНР

Трамп потребовал от Зеленского компенсации потраченных на Украину средств

Новости мира: Трамп рассчитывает провести встречу с Зеленским

Минобороны показало первые кадры из освобожденного Дзержинска в ДНР

В США проходят митинги против Дональда Трампа и Илона Маска

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что российскому президенту действительно небезразлична гибель солдат на поле боя. Также политик заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся быстро реализовать.

На юге Мексики 41 человек погиб в результате столкновения автобуса с грузовиком. Всего в салоне находились 48 человек. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. Судя по кадрам с места происшествия, обе машины полностью выгорели после аварии. Видны только остатки металлического каркаса. Поисковые работы сейчас там продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияДТПвидеоКарина ИльинаЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика