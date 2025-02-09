ВС РФ освободили Дзержинск в ДНР

В ДНР взят второй город за месяц. Российская армия полностью освободила Дзержинск, который на Украине называют Торецком.

Этот пункт имел важнейшее значение с точки зрения логистики ВСУ. Почти полгода там шли ожесточенные бои, теперь город полностью зачищен. Как рассказали в Минобороны, ВСУ там потеряли более 26 тысяч человек. Взятие под контроль этого укрепрайона открывает дорогу нашим военным на Славянск и Краматорск в ДНР.

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