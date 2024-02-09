Новости мира: в Белом доме призвали "не верить ничему" в интервью Путина Карлсону

Белый дом отреагировал на выход интервью журналиста Такера Карлсона и Владимира Путина. Так, представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев "не верить ничему". После перед нацией выступил и президент США Джо Байден. Свою речь он посвятил исключительно докладу прокурора, в котором Байден назван "пожилым человеком с проблемами с памятью". Американский лидер заявил, что у него все хорошо. После этого он тут же оговорился, назвав президента Египта президентом Мексики.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил среди солдат прозвища "мясник" и "генерал 200". Негативное отношение военнослужащих он заработал из-за больших потерь, которые войска понесли под его командованием, пишет издание Politico. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

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