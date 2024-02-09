В Белом доме призвали американцев "не верить ничему" в интервью Путина Такеру Карлсону

Белый дом отреагировал на выход интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Так, официальный представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев "не верить ничему".

Перед нацией выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Свою речь он посвятил исключительно докладу прокурора, в котором Байден назван "пожилым человеком с проблемами с памятью". Лидер США заявил, что у него "все хорошо". После этого он оговорился, назвав президента Египта президентом Мексики.

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