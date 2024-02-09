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09 февраля, 07:30

Политика

В Белом доме призвали американцев "не верить ничему" в интервью Путина Такеру Карлсону

В Белом доме призвали американцев "не верить ничему" в интервью Путина Такеру Карлсону

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Карлсон выложил в соцсети фотографию с Путиным

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Илон Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против журналиста Такера Карлсона

Эксперт оценил действия журналиста Карлсона в Москве

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

"Актуальный репортаж": что делал и где жил Такер Карлсон во время визита в Москву

Белый дом отреагировал на выход интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Так, официальный представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев "не верить ничему".

Перед нацией выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Свою речь он посвятил исключительно докладу прокурора, в котором Байден назван "пожилым человеком с проблемами с памятью". Лидер США заявил, что у него "все хорошо". После этого он оговорился, назвав президента Египта президентом Мексики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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