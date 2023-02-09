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Новости

09 февраля, 21:30

Политика

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Авиация и средства ПВО РФ сбили два украинских самолета за сутки

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Минобороны РФ показало тренировки танкистов Центрального военного округа в зоне СВО

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В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

Группа конгрессменов США потребовала от администрации Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующую резолюцию они внесли на рассмотрение американского парламента.

США оценивали как "низкий или умеренный" риск сбора разведданных аэростатом КНР, заявили в Пентагоне.

Швеция не комментирует новые данные о подрыве "Северных потоков", заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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