Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Группа конгрессменов США потребовала от администрации Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующую резолюцию они внесли на рассмотрение американского парламента.

США оценивали как "низкий или умеренный" риск сбора разведданных аэростатом КНР, заявили в Пентагоне.

Швеция не комментирует новые данные о подрыве "Северных потоков", заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

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