09 февраля, 21:30Политика
Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине
Группа конгрессменов США потребовала от администрации Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующую резолюцию они внесли на рассмотрение американского парламента.
США оценивали как "низкий или умеренный" риск сбора разведданных аэростатом КНР, заявили в Пентагоне.
Швеция не комментирует новые данные о подрыве "Северных потоков", заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.