Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 19:45

Политика

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Авиация и средства ПВО РФ сбили два украинских самолета за сутки

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Минобороны РФ показало тренировки танкистов Центрального военного округа в зоне СВО

Компания SpaceX ограничила использование Украиной сетей Starlink в военных целях

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

В Пентагоне заявили об обнаружении еще четырех китайских аэростатов в небе над США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Великобритания осознает риск эскалации при поставках Украине истребителей. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил в Лондоне тему оружия и достиг закулисных договоренностей.

В сирийскую Латакию доставлена экстренная помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим. Об этом заявило агентство SANA.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоСветлана Ключниковарегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика