Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Великобритания осознает риск эскалации при поставках Украине истребителей. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил в Лондоне тему оружия и достиг закулисных договоренностей.

В сирийскую Латакию доставлена экстренная помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим. Об этом заявило агентство SANA.