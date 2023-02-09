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Политика

Экс-советник главы Пентагона сообщил о вербовке несовершеннолетних в ряды ВСУ

Экс-советник главы Пентагона сообщил о вербовке несовершеннолетних в ряды ВСУ

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Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил о вербовке несовершеннолетних в ряды ВСУ. В Сети появились видеоподтверждения, как сотрудники украинских военкомов попытались мобилизовать школьников.

Военные эксперты прокомментировали, что подобные действия незаконны, но киевский режим готов идти на любые жертвы из-за больших потерь и нехватки личного состава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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