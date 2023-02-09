МИД РФ оценил расследование журналиста о причастности США к подрыву "Северных потоков"

В МИД России прокомментировали расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия неоднократно указывала на то, как США и НАТО хвастались на весь мир своим планом уничтожить газопровод. По нему Европа получала российские энергоресурсы.

Также в МИД РФ отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование. Все эти факты, по мнению Захаровой, теперь должны комментировать в Белом доме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.