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Политика

МИД РФ оценил расследование журналиста о причастности США к подрыву "Северных потоков"

МИД РФ оценил расследование журналиста о причастности США к подрыву "Северных потоков"

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МИД РФ прокомментировал расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

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В МИД России прокомментировали расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия неоднократно указывала на то, как США и НАТО хвастались на весь мир своим планом уничтожить газопровод. По нему Европа получала российские энергоресурсы.

Также в МИД РФ отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование. Все эти факты, по мнению Захаровой, теперь должны комментировать в Белом доме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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