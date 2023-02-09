Российские ракетные войска нанесли удар по Харькову. Сообщается, что высокоточным ударом уничтожены цеха авиационного предприятия, где, по данным разведки, вели модернизацию беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов.

Кроме того, штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен у поселка Красногоровка в ДНР. Еще известно, что российская ПВО сбила девять беспилотников и перехватила 11 реактивных снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.