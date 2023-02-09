07:15Политика
Российские ракетные войска нанесли удар по Харькову
Российские ракетные войска нанесли удар по Харькову. Сообщается, что высокоточным ударом уничтожены цеха авиационного предприятия, где, по данным разведки, вели модернизацию беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов.
Кроме того, штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен у поселка Красногоровка в ДНР. Еще известно, что российская ПВО сбила девять беспилотников и перехватила 11 реактивных снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.