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09 января, 19:30

Политика

Эксперт прокомментировал беспорядки в Бразилии

Эксперт прокомментировал беспорядки в Бразилии

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Руководители исполнительной, законодательной и судебной власти Бразилии опубликовали совместное заявление. Они призвали население страны избегать участия в протестах и отвергли попытку вчерашнего госпереворота.

Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал, чем может закончиться захват государственных зданий. Он отметил, что смены власти не будет. По его словам, единственное, что может усугубить ситуацию, – вмешательство соседних с Бразилией стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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