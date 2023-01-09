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Политика

ВС РФ уничтожили две артустановки Krab польского производства в ДНР и Запорожской области

ВС РФ уничтожили две артустановки Krab польского производства в ДНР и Запорожской области

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Российские военные уничтожили две артустановки Krab польского производства в ДНР и Запорожской области. Также стало известно, что украинская артиллерийская система М777 была ликвидирована в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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