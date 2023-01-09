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Политика

Новости часа: в ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре

Новости часа: в ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские военные уходят из Соледара, оставляя там польских наемников. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 41% за неделю. Об этом рассказали в Оперштаб по ситуации с COVID-19.

К старому Новому году температура воздуха в Москве поднимется до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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