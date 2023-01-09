ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара

Российские войска взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. Также в зоне спецоперации военные уничтожили подкрепление украинских войск.

Наблюдатель группы "Викинг" засек их в тепловизор. Он увидел, как на одну из позиций ночью прибывает техника противника. Туда российские бойцы навели РСЗО, а затем залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра и поразили цель.

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