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Политика

ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара

ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара

Новости часа: российские ВС освободили село Бахмутское в ДНР

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Российские войска взяли под контроль село Бахмутское в районе Соледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. Также в зоне спецоперации военные уничтожили подкрепление украинских войск.

Наблюдатель группы "Викинг" засек их в тепловизор. Он увидел, как на одну из позиций ночью прибывает техника противника. Туда российские бойцы навели РСЗО, а затем залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра и поразили цель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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