Министра финансов Германии могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции – СМИ

Министра финансов Германии могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции. Как заявили немецкие СМИ, в этом случае главе Минфина Кристиану Линднеру грозит реальный тюремный срок.

Все дело из-за его видеообращения к руководству одного из немецких банков. Там министр расхваливает его бизнес-модель и поздравляет руководство с юбилеем.

Такое теплое отношение главы Минфина к этому банку не случайно, заявили немецкие журналисты. По их данным, Линднер, будучи депутатом, получил там кредит более чем на полтора миллиона евро на покупку и ремонт дома. А уже после записи поздравления ему дали еще одну ссуду на 450 тысяч евро.

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