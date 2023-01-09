Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Политика

Министра финансов Германии могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции – СМИ

Министра финансов Германии могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции – СМИ

Турчак призвал сложить полномочия приславшего видеопривет из Мексики депутата Васильева

ВС РФ сбили 5 самолетов ВСУ за сутки

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Краматорске

В Госдуме призвали завести уголовное дело против актера Смольянинова

В МО РФ рассказали о возвращении 50 пленных с Украины

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Москве

МО РФ обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

Министра финансов Германии могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции. Как заявили немецкие СМИ, в этом случае главе Минфина Кристиану Линднеру грозит реальный тюремный срок.

Все дело из-за его видеообращения к руководству одного из немецких банков. Там министр расхваливает его бизнес-модель и поздравляет руководство с юбилеем.

Такое теплое отношение главы Минфина к этому банку не случайно, заявили немецкие журналисты. По их данным, Линднер, будучи депутатом, получил там кредит более чем на полтора миллиона евро на покупку и ремонт дома. А уже после записи поздравления ему дали еще одну ссуду на 450 тысяч евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика