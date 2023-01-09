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Политика

ВС РФ сбили 5 самолетов ВСУ за сутки

ВС РФ сбили 5 самолетов ВСУ за сутки

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Пять самолетов ВСУ за сутки сбила российская истребительная авиация. Так, в Харьковской области в воздушных боях сбиты истребитель Су-27 и фронтовой бомбардировщик Су-24, также два штурмовика Су-25. Еще один военный самолет Украины – многоцелевой истребитель МиГ-29 – проиграл воздушный бой в районе поселка Веселое в ДНР.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Германия передаст Украине очередную партию бронетехники из запасов своей армии. Берлин согласился отправить Киеву 40 боевых машин пехоты после того, как о новом пакете военной помощи заявили партнеры по НАТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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