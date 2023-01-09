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07:15

Политика

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Краматорске

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Краматорске

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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пунктов временной дислокации украинских военнослужащих в городе Краматорске. Более 1 300 солдат и офицеров ВСУ размещались в двух общежитиях, по ним и был нанесен ракетный удар.

Основные военные действия по-прежнему разворачиваются в районе Соледара и Артемовска. Там российские войска занимают новые позиции. На других направлениях были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп, а также бронетехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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