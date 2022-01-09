Видеоконференция ОДКБ по Казахстану состоится 10 января

Онлайн-саммит ОДКБ по Казахстану планируется на 10 января, как сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С предложением провести встречу ранее выступил президент республики Токаев. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.