Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт закупал российскую вакцину "Спутник V", потому что западных препаратов в Европе тогда не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Благодаря договоренности с Россией венгры смогли вакцинироваться быстрее всех в Европе.

В Пекине дорожные рабочие уложили около 8 тысяч тонн асфальта всего за одну ночь. За 6 часов им удалось заменить свыше 2 километров покрытия на четвертой кольцевой автодороге. Для сравнения, в других странах аналогичный ремонт обычно занимает несколько недель с полным перекрытием движения.

