ГД предложила снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления

В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления.

По словам авторов инициативы, причиной стал случай в Екатеринбурге, где 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По мнению депутатов, подросток может избежать наказания из-за своего возраста, хотя его действия были осмысленными и имели конкретную цель. Также предлагается ввести уголовную ответственность с 12 лет за убийство.

