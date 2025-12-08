Форма поиска по сайту

08 декабря, 06:15

Политика

ГД предложила снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления

В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления.

По словам авторов инициативы, причиной стал случай в Екатеринбурге, где 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По мнению депутатов, подросток может избежать наказания из-за своего возраста, хотя его действия были осмысленными и имели конкретную цель. Также предлагается ввести уголовную ответственность с 12 лет за убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

