В России предложили лишать прав на 3 месяца за повторное использование знака "Инвалид"

В России могут ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения. Депутаты считают, что действующие санкции за незаконное использование знака "Инвалид" неэффективны, и предлагают за повторное нарушение лишать водительских прав на срок до трех месяцев.

Еще одна инициатива поступила от Законодательного собрания Вологодской области: там предлагают конфисковывать автомобили уже за первый случай вождения в состоянии опьянения. Сейчас такая мера применяется только к тем, кто повторно попался на пьяной езде в течение года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.