Новости мира: армия Сирии покинула центр Дамаска на фоне продвижения боевиков

Подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска на фоне продвижения боевиков. Звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале. По данным местных СМИ, террористические формирования установили контроль над несколькими государственными объектами, в том числе над зданием гостелевидения. При этом аэропорт Дамаска не работает. Журналисты также выяснили, что президент Башар Асад покинул столицу и уехал в неизвестном направлении.

Между тем на Британию и Ирландию обрушился мощный шторм. Скорость ветра в его эпицентре может превышать 30 метров в секунду. В результате действия стихии погиб один человек, около 100 тысяч домохозяйств остались без электричества. Нарушена работа аэропортов, перекрыта часть железных и автомобильных дорог. Предупреждения о сильных ливнях действуют в Шотландии и северной части Англии.

Тем временем после акции протеста в Тель-Авиве были задержаны 5 человек. Демонстранты прорвались через полицейские баррикады и перекрыли улицу. Правоохранители оттеснили протестующих от шоссе, разогнав их водометами. На улицы люди вышли с требованием скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

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