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Новости

08 декабря, 21:15

Политика

В Москве ожидают прибытия Виктора Бута

В Москве ожидают прибытия Виктора Бута

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Виктор Бут должен прилететь в Москву уже сегодня. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Таиланде и передали американским спецслужбам. В 2012 году его осудили на 25 лет по обвинению в контрабанде оружия.

Россиянин провел в американской тюрьме половину срока. Москва много лет пыталась вернуть его на родину. И, наконец, 8 декабря Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, процесс прошел в Абу-Даби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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