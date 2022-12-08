В Москве ожидают прибытия Виктора Бута

Виктор Бут должен прилететь в Москву уже сегодня. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Таиланде и передали американским спецслужбам. В 2012 году его осудили на 25 лет по обвинению в контрабанде оружия.

Россиянин провел в американской тюрьме половину срока. Москва много лет пыталась вернуть его на родину. И, наконец, 8 декабря Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, процесс прошел в Абу-Даби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

