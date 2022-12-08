08 декабря, 19:15Политика
Освобождение Бута было единственным условием возвращения Грайнер – Белый дом
Белый дом заявил, что освобождение российского бизнесмена Виктора Бута было единственным условием возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер на родину, но это не означает изменения позиции США по Украине.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, теперь Бут летит домой. Оба осужденных были помилованы, это значит, что им не придется отбывать оставшуюся часть наказания.
Российского предпринимателя задержали в 2008 году, его обвинили в незаконных поставках оружия и приговорили к 25 годам. Он отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах. Как рассказала супруга Виктора, о том, что его отпустят, не было известно до последнего момента.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.