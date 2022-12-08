Эксперт прокомментировал обмен россиянина Бута на гражданку США Грайнер

Россиянин Виктор Бут после обмена направляется в Россию. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Взамен на Бута в Америку отправилась баскетболистка Бриттни Грайнер.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников прокомментировал возвращение Бута в РФ. По его словам, США ранее препятствовали возвращению россиянина, но оно все произошло.

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