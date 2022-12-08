Эксперт прокомментировал освобождение россиянина Виктора Бута

Российского бизнесмена Виктора Бута отпустили из американской тюрьмы и разрешили вернуться домой в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По данным российского МИД, США долгое время сопротивлялись диалогу с РФ в вопросе освобождения Бута. В результате длительных переговоров странам удалось прийти к соглашению.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал, можно ли расценивать это как позитивный шаг в отношениях РФ и США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.