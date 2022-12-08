Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08 декабря, 17:45

Политика

Эксперт прокомментировал освобождение россиянина Виктора Бута

Эксперт прокомментировал освобождение россиянина Виктора Бута

Новости часа: Дептранс предупредил о заторах в столице в вечерний час пик

Освобожденная американка Грайнер прибыла в Абу-Даби на частном самолете

Путин назвал удары по инфраструктуре Украины ответом на действия ВСУ

Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в обмен на гражданку США Грайнер – МИД

Новости часа: россиянин Бут возвращен на родину в обмен на баскетболистку США Грайнер

Байден заявил, что поговорил с освобождённой Грайнер

Новости часа: Путин заявил, что в ходе СВО все делается для защиты людей

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

Новости часа: ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов

Российского бизнесмена Виктора Бута отпустили из американской тюрьмы и разрешили вернуться домой в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По данным российского МИД, США долгое время сопротивлялись диалогу с РФ в вопросе освобождения Бута. В результате длительных переговоров странам удалось прийти к соглашению.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал, можно ли расценивать это как позитивный шаг в отношениях РФ и США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика