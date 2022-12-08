Новости часа: ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов, более половины из них – по Донецку. Об этом сообщили в ТАСС.

Около 2,2 тысячи рабочих мест будет создано за счет строительства нового квартала в районе Марьина Роща. Об этом рассказали столичные власти.

В Москве в два раза сократили срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей. Об этом заявили власти города.