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Политика

Новости часа: ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов

Новости часа: ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов

Новости часа: ВС РФ ведут наступление на краснолиманском направлении

ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов и 5 беспилотников за сутки – Минобороны

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" за сутки

Новости часа: ВС РФ отбросили силы ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении 8 декабря

Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Новости часа: США планируют подогревать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года

Захарова прокомментировала новости о суммах, которые США хотят потратить на помощь Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов, более половины из них – по Донецку. Об этом сообщили в ТАСС.

Около 2,2 тысячи рабочих мест будет создано за счет строительства нового квартала в районе Марьина Роща. Об этом рассказали столичные власти.

В Москве в два раза сократили срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей. Об этом заявили власти города.

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политикагородстроительствообществовидеоРоман Карлов
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