ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов и 5 беспилотников за сутки – Минобороны

Средства ПВО России за сутки уничтожили 14 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.



На краснолиманском направлении российские подразделения продолжили вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

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