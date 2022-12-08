Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Пассажирам рейсов из Домодедово рекомендовали прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани.