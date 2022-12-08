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Политика

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" за сутки

Новости часа: ВС РФ отбросили силы ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении 8 декабря

Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Новости часа: США планируют подогревать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года

Захарова прокомментировала новости о суммах, которые США хотят потратить на помощь Украине

США будут подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года – Захарова

Иностранные наемники рассказали о положении на Украине

Российские морские пехотинцы освободили от ВСУ еще один поселок в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Пассажирам рейсов из Домодедово рекомендовали прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани.

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