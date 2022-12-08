15:00Политика
Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
Пассажирам рейсов из Домодедово рекомендовали прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани.