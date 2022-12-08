Захарова прокомментировала новости о суммах, которые США хотят потратить на помощь Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости о суммах, которые США планируют потратить на поддержку Украины. Этих денег может хватить на несколько лет.

По словам Захаровой, заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором мире, по всей видимости, были преждевременными. Она также предложила ему ознакомиться с планами США.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.