Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении

Новости часа: полиция Перу задержала отстраненного от должности президента Кастильо

В ночь на среду по Ворошиловскому району ДНР нанесли шесть ракетных ударов – МО РФ

Новости часа: распущенный президентом Перу конгресс объявил ему импичмент

Парламент Перу проголосовал за отставку президента Педро Кастильо

Новости часа: система здравоохранения РФ готова к росту заболеваемости гриппом

Москвичам рассказали о главных новостях среды

В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. Украинские подразделения пытались контратаковать на купянском, донецком и южнодонецком направлениях, но были отброшены на прежние позиции.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в Харьковской области поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США и склад боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика