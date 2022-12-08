ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. Украинские подразделения пытались контратаковать на купянском, донецком и южнодонецком направлениях, но были отброшены на прежние позиции.



Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в Харьковской области поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США и склад боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.