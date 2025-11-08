Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 37 человек. Их обвиняют в совершении геноцида, массовых бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности. Стамбул уточнил, что расследование было начато после того, как в октябре Израиль задержал и в последствии депортировал в Турцию активистов Глобальной "Флотилии стойкости", которые пытались доставить к берегам Газы гуманитарную помощь для палестинцев.

Мощнейший торнадо превратил в руины город на юге Бразилии в штате Парана. Несмотря на предупреждения метеорологов, местные жители не были готовы к удару такого масштаба. В результате 5 человек погибли, более 100 получили травмы.

Минимум 5 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" во Вьетнаме. Самый мощный удар пришелся на прибрежные районы. Пострадали десятки местных жителей. Многие остались без крова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.