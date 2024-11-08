Лидеры стран ЕС обсудят отношения с США на саммите в Будапеште

Лидеры стран Европейского союза едут в Будапешт. Там на саммите Европейского политического сообщества они обсудят отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Изменит ли ЕС свою позицию по отношению к Трампу? Что предпримут в ЕС, если он серьезно сократит объем финансирования Украины? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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