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08 ноября, 17:30

Политика

Лидеры стран ЕС обсудят отношения с США на саммите в Будапеште

Лидеры стран ЕС обсудят отношения с США на саммите в Будапеште

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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Лидеры стран Европейского союза едут в Будапешт. Там на саммите Европейского политического сообщества они обсудят отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Изменит ли ЕС свою позицию по отношению к Трампу? Что предпримут в ЕС, если он серьезно сократит объем финансирования Украины? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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