08 ноября, 17:30Политика
Лидеры стран ЕС обсудят отношения с США на саммите в Будапеште
Лидеры стран Европейского союза едут в Будапешт. Там на саммите Европейского политического сообщества они обсудят отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Изменит ли ЕС свою позицию по отношению к Трампу? Что предпримут в ЕС, если он серьезно сократит объем финансирования Украины? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.