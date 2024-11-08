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08 ноября, 07:30

Политика

В Госдуме предложили ограничить бюджетные расходы на организацию концертов

В Госдуме предложили ограничить бюджетные расходы на организацию концертов

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В Госдуме предложили ограничить бюджетные расходы на организацию концертов. Депутаты предлагают тратить на выступления артистов не более 1 миллиона рублей. Сейчас звезды получают за выступления на концертах по случаю государственных праздников в несколько раз больше.

В качестве альтернативы авторы законопроекта предлагают приглашать на городские мероприятия менее известных, молодых артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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