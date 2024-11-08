В Госдуме предложили ограничить бюджетные расходы на организацию концертов. Депутаты предлагают тратить на выступления артистов не более 1 миллиона рублей. Сейчас звезды получают за выступления на концертах по случаю государственных праздников в несколько раз больше.

В качестве альтернативы авторы законопроекта предлагают приглашать на городские мероприятия менее известных, молодых артистов.

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