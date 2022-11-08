Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08 ноября, 21:45

Политика

Политолог рассказала, почему выборы в конгресс США важны для РФ

Политолог рассказала, почему выборы в конгресс США важны для РФ

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющих задачи СВО

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Эксперт рассказала, кто имеет больше шансов получить большинство в конгрессе США

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО

ВС Украины выпустили в направлении Донецка 15 ракет из РСЗО "Град"

Эксперт объяснил, приведет ли смена власти в конгрессе к изменению политического курса США

Эксперт рассказал, почему республиканцы могут победить на выборах в конгресс США

Новости часа: подросток погиб после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: соцслужбы Москвы готовы помочь семье после падения ребенка из окна дома

Политолог Наталья Елисеева рассказала, кто имеет больше шансов попасть в конгресс США и почему в России стоит следить за этими выборами.

По мнению эксперта, подобные процессы важны для будущих отношений России и Соединенных Штатов. Кроме того, итоги определят, как будет вести себя власть в США по отношению к РФ. Помимо этого, указала политолог, выборы в конгресс повлияют и на выборы президента Америки в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика