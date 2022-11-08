Политолог рассказала, почему выборы в конгресс США важны для РФ

Политолог Наталья Елисеева рассказала, кто имеет больше шансов попасть в конгресс США и почему в России стоит следить за этими выборами.

По мнению эксперта, подобные процессы важны для будущих отношений России и Соединенных Штатов. Кроме того, итоги определят, как будет вести себя власть в США по отношению к РФ. Помимо этого, указала политолог, выборы в конгресс повлияют и на выборы президента Америки в 2024 году.

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